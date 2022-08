VVD-fractieleider van omstreden uitspraak over slavernij stopt: ‘Onveilige werksituatie’

Woning in Arnhem blijkt ingericht als illegaal bordeel, buurt zuchtte onder overlast

ARNHEM - Een woning aan de Tiendweg in de Arnhemse wijk Geitenkamp, waarvan de gebruikers voor overlast zorgden in de buurt, blijkt te zijn ingericht als illegale seksinrichting. Dat is woensdagavond ontdekt bij een controle naar aanleiding van klachten uit de wijk.

