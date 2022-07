Waarom Renkum een kunstenaarsgemeente wil zijn, maar dat niet is: ‘Het loopt hier stuk op goede bedoelingen’

Streep door allereer­ste Arnhemse Pride in augustus: ‘Heel triest en treurig’

ARNHEM - Arnhem krijgt dit jaar toch geen eigen Pride. Als gevolg van corona kampt de stichting Liberation Pride Arnhem met een tekort aan geld en organisatieleden voor een grote eerste editie. ,,Het is heel triest en treurig, want we stonden allemaal al op scherp”, zegt initiatiefnemer Ron Roumen van de stichting.

16 juli