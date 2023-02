Was hij naïef (zoals hij zelf zegt)? Of dreef 24-jarige Arnhemmer écht handel in gestolen fietsen?

Politie doet grote drugs­vondst in huurhuis in Duiven

Met het in beslag nemen van bijna tien kilo aan gedroogde henneptoppen en hennepgruis heeft de politie tienduizenden euro's aan drugs van straat gehouden. De wiet werd gevonden in een woning aan de Titan in Duiven. De bewoner van het pand moet zich binnenkort verantwoorden over de gevonden drugs.