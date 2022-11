Wat gebeurde er precies bij dodelijk schietincident in Arnhem? Politie maakt reconstructie

Veel onbekend

Wat zich precies heeft afgespeeld, is onbekend. Volgens de politie zou de verdachte, een 31-jarige Arnhemmer, zich hevig verzet hebben bij zijn arrestatie. Hierop heeft in ieder geval één van de agenten zijn wapen getrokken en geschoten. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en bezweek later aan zijn verwondingen.

‘Berichtgeving te zijner tijd’

Gebruikelijk bij schietincidenten waarbij agenten betrokken zijn, is dat de Rijksrecherche het onderzoek uitvoert. Over wat zich precies heeft afgespeeld, zwijgen politie en Openbaar Ministerie. ,,We komen te zijner tijd wel met berichtgeving, maar voor nu is de lijn dat we niet meer naar buiten brengen dan we hebben gedaan”, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.