Wat is seks nou eigenlijk? Arnhemse theatergroep wilde de definitie veranderen, en dat lukte

Het theatergezelschap, dat bestaat uit mensen met en zonder beperking, ontwikkelde de voorstelling USUALLY I’M ON TOP. Die gaat over seksualiteit en vrouwelijkheid. De zeven actrices delen op het podium persoonlijke verhalen rondom dit thema.

Tijdens het repetitieproces stuitte de groep op de definitie van seksualiteit zoals die beschreven wordt door Van Dale: ‘Alles wat geslachtsverkeer betreft’. Waarbij geslachtsverkeer zo werd omschreven: ‘Het paren van man en vrouw, waarbij de man met zijn penis de vagina binnengaat’.

Verbazing

Die uitleg zorgde bij Sanne Arbouw, artistiek leider bij Speels Collectief, en de acteurs voor verbazing. Ze vinden dat seksualiteit meer omvat dan enkel penetratie en een daad tussen man en vrouw. Iemand die alleen is, ervaart ook seksualiteit, noemt Arbouw als voorbeeld.



Arbouw: ,,Als grote instanties op deze manier begrippen definiëren, houdt dat wel iets in stand. In hoe er naar seksualiteit wordt gekeken. Ik had als maker het gevoel dat we een nieuw perspectief moesten laten zien.”

Een bredere definitie is volgens actrice Marloes Dingshoff van belang omdat vrijwel iedereen op een bepaalde leeftijd met het thema bezig gaat. ,,Wat je dan vindt, kan heel erg van invloed zijn op hoe je je daarin ontwikkelt. Je zou er een beetje op vast kunnen lopen, op het moment dat je als jongere ziet dat het alleen maar een daad is. In plaats van dat je ziet: het is eigenlijk wat ik daaromheen voel en dat is goed.”

Gesprek met Van Dale

Het theatergezelschap ging met de redactie van het online woordenboek in gesprek over de definitie. Ze kwamen tot de conclusie dat de opvatting over seksualiteit inderdaad aan het verschuiven is. De betekenis is vervolgens aangepast. ‘Gevoelens en handelingen die te maken hebben met vrijen en met lichamelijke opwinding’, valt er nu te lezen op de website.

Dingshoff noemt de belangrijkste verandering dat het niet enkel meer gaat over de daad tussen man en vrouw. ,,Bij seksualiteit komen veel meer gevoelens en identiteit kijken. Dat werd eigenlijk allemaal overgeslagen.”

Zoeken op seksualiteit

Arbouw is blij met de bredere definitie. ,,Zo’n begrip zal altijd in beweging zijn. Over een jaar zullen we het misschien weer anders definiëren. Maar het is in ieder geval fijn dat iemand die zoekt op seksualiteit, iets vindt waar diegene zich in kan herkennen.”