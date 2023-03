Wat stelde die coronacrisis nou helemaal voor? Nettie verloor haar vader: ‘Er was geen koffietafel. Dat mocht niet’

Trots op scholenher­stel en waterpro­ject op de Molukken

De Molukse Wijkraad van Elst stond woensdag in Theater De Kik stil bij de herstelwerkzaamheden op de Molukken. Er werd in Elst ruim 25.000 euro ingezameld voor herstelwerk nadat de eilandengroep in 2019 werd getroffen door een zware aardbeving.