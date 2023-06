Waterschap neemt voorzorgsmaatregelen om pittige buien, zware avondspits verwacht

met video KNMI verwacht geen record­reeks droge dagen, neerslagte­kort loopt wel hard op

Het KNMI acht de kans niet groot dat 2023 de boeken in gaat als het jaar met het recordaantal droge dagen. Tot nu toe staat het record op twintig dagen droogte achter elkaar in 1976. Dit jaar heeft het sinds medio mei bijna niet geregend, maar in het oosten en zuiden van het land viel op 7 en 8 juni wel een spatje regen. Daardoor is de reeks droge dagen sinds midden mei onderbroken, aldus het weerinstituut. Tot aan 7 juni was het vijftien dagen achter elkaar droog.