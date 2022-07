Wauw! Check deze superoude foto’s van de Ketelstraat in Arnhem

indebuurtHij staat zelfs op het Monopolybord, zo beroemd is de Arnhemse Ketelstraat! Eén van onze drukste winkelstraten, wie kent hem niet? Al jaren is de Ketelstraat het winkelhart van de stad, en dan hebben we het echt niet over de afgelopen 20 jaar… Al ver daarvoor vestigden winkeliers zich hier om hun waren te verkopen. En zo zag dat eruit.

De Ketelstraat in de 19e eeuw

Ja, zo lang is dit al een belangrijke straat in Arnhem. Op dit beeld uit 1880 (zo ongeveer de oudste foto die we hebben kunnen vinden) is het vrij rustig in onze hoofdstraat. De foto is lichtelijk beschadigd maar toch kun je nog mooie details zien zoals het kleine balkon links op de foto.

Volledig scherm Ketelstraat Arnhem © Gelders archief 5529

De film

In de jaren 20 kon je in de Ketelstraat een filmhuis vinden genaamd het Arnhemsch theater. Dankzij een lezer weten we dat het theater tot halverwege de jaren 50 te vinden was in de Ketelstraat.

Volledig scherm Het theater in de Ketelstraat © Gelders archief 5641

Zwanenstraat

Een blik op de Ketelstraat vanuit de aangelegen Zwanenstraat. Deze foto – ontvangen van onze lezer Louis – geeft je een zicht op wat toen nog van Schijndel’s schoenen was. Nu vind je daar de snackbar Swoopy.

Volledig scherm De Zwanenstraat © Louis Bisseling

Drukte in de stad

Een zaterdagmiddag in de Ketelstraat: ook toen in 1925 was het soms zo druk dat je alleen maar een zee van mensen kon zien. Nu maken we dat nog steeds regelmatig mee, al hebben de winkelende mensen tegenwoordig vaak bruine Primark-tassen vast.

Volledig scherm De Ketelstraat in Arnhem © Gelders archief 5532

Auto’s in de Ketelstraat

Er is een tijd geweest dat je met auto en al door de Ketelstraat kon scheuren. Dat is goed te zien op deze foto die volgens het Gelders Archief gemaakt is tussen 1955 en 1965.

Volledig scherm Auto's in de Ketelstraat © Gelders Archief, nummer 1501-04 – 5655

Verwoest Arnhem

Niet veel panden in de binnenstad hebben de oorlog overleefd, maar dit bijzondere gebouw op de hoek van de Ketelstraat en Land van de Markt wel.

Volledig scherm Het Land van de Markt © Gelders archief 111

Albert Heijn in de Ketelstraat

Vandaag de dag vind je geen supermarkten meer in de Ketelstraat, alleen andere winkels. Vroeger zat echter ongeveer halverwege een Albert Heijn met aangrenzende lunchroom.

Volledig scherm Albert Heijn in de Ketelstraat © Gelders archief 1534 – 1631

Terrasje pakken

Wat een leuk straatbeeld met dat terrasje! Tegenwoordig vind je geen terrassen meer in de Ketelstraat helaas, daar is het meestal ook wel te druk voor. In 1980 waren ze er nog wel. Kan jij het je herinneren?

Volledig scherm Terrasjes in de Ketelstraat © Gelders archief 4959

Koopavond in de Ketelstraat

Een prachtige foto van een winkelavond in 1990, met de oude vertrouwde logo’s van de Bijenkorf rechts op de foto.

Volledig scherm Koopavond in de Ketelstraat © Gelders archief 2071

