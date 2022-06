We gaan met onszelf aan de slag, en dat mislukt dan

Column OnderlangsIn de bibliotheek op Kronenburg stond een grote kast met boeken over ‘Geestelijk leven’. Dat stond op een bordje boven de kast. De schappen puilden uit. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid boeken.

Blijkbaar is ‘Geestelijk leven’ iets wat de Arnhemmer bezighoudt. Ik dacht daar het volgende bij: je zou kunnen zeggen dat die kast een staalkaart is van dat geestelijk leven van Arnhemmers. Een leven dat draait om emotie, mindfulness, levenskunst, geluk, geheugen, zelfverwezenlijking en geloofsbelevenis. Zo luidden althans de subrubrieken.

Wat opviel: grosso modo spoort de helft van de boeken ons aan tot actie. We moeten iets van ons leven maken. Ik trof hier titels aan als Durf te floreren, Rijk en fit, Een jong brein in twee weken en Geluk 2.0.

De andere helft van de kast is erop gericht ons gerust te stellen als dat niet lukt. Ze leren ons ons lot te accepteren. Hier zag ik veel boeken over mediteren en yoga staan. Ik kwam titels tegen als Hoe overleef ik mijzelf en Spoedcursus verlichting. En een boek dat mij aansprak: Het leven als tragikomedie. Ging direct een kalmerend effect vanuit.

Een opvallende subrubriek was ‘Wonderen van Jezus Christus’. Het bevatte slechts één boek. Ik concludeerde dat we tegenwoordig het wonder vooral in onszelf zoeken. Van de Messias verwachten we niet zoveel.

Alles overziend maakte ik de stand op. We laten ons eerst aanpraten dat we als mens tekortschieten. Dus gaan we met onszelf aan de slag. Dat mislukt dan en daar staat die andere helft van de boeken voor. Om weer af te leren wat er eerst stevig is ingeramd.

Ik concludeerde dat de rubriek ‘Geestelijk leven’ net zo goed opgedoekt kan worden. In plaats van constant aan onszelf te werken of juist te leren om dat niet te doen, kunnen we dan gewoon weer geschiedenisboeken, detectives en romans gaan lezen.

