Week geen treinverkeer tijdens megaklus aan Rhedens spoor: ‘Complex werk om veiligheid te verbeteren’

Onbewaakte spoorweg­over­gan­gen in de regio op de schop: treinen rijden minder hard en bellen voor oversteken

RHEDEN/ BRUMMEN - ProRail en NS gaan twee onbewaakte spoorwegovergangen in de regio direct onder handen nemen. In één geval moeten treinen binnen afzienbare tijd met veel minder snelheid langsrijden, in het andere geval moet de boer die gebruik maakt van de overgang eerst ProRail op de hoogte stellen als ie wil oversteken.

10 maart