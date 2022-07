Weer gaat het mis in de Willemstunnel in Arnhem: drie auto's botsen

indebuurt Romanti­sche uittip: ga gratis naar de film bij de openlucht­bi­os in Presikhaaf

Filmliefhebbers opgelet: je kunt gratis naar de film bij een (tijdelijke) openluchtbioscoop in Arnhem! Je kijkt er op een kleedje, deken, eigen stoel of zitkussen naar een filmvoorstelling terwijl je lekker buiten bent. Lees hier mee over de Parkbios in Park Presikhaaf

28 juli