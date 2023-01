Weer gaat in Arnhem een auto in vlammen op: politie vermoedt brandstichting en doet onderzoek

Met Video Zoektocht naar explosie­ven leverde vorig jaar ook in Lingewaard hoge kosten op

BEMMEL - Net als in buurgemeente Overbetuwe is in Lingewaard vorig jaar meer dan een miljoen euro uitgegeven aan grondonderzoek naar niet geëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro.

