Weer minder overstekende padden in Rozendaal: ‘Ik maak me nu wel zorgen’

Van februari tot april trekken de amfibieën van de plaats waar ze overwinteren naar een vijver waar ze kunnen paren. In Rozendaal gaan de meeste van de Rozendaalse Beek naar de kasteelvijver ,,Om daar te komen moeten ze de drukke Beekhuizenseweg over”, vertelt oud-wethouder Anton Logemann, die de actie coördineert.



De vrijwilligers plaatsen schermen langs de weg. De padden worden zo gedwongen een bepaalde kant op te gaan. ,,In de grond zijn emmers ingegraven waar ze in terecht komen”, vertelt Logemann. ,,Drie keer per dag komen er mensen langs om ze veilig naar de overkant te brengen.”