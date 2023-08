Wéér ongeluk met zwaargewonde op Arnhemse ‘racebaan’, roep om actie: ‘Men wacht tot er weer doden vallen’

UPDATE | MET VIDEO ‘Ik lag op bed en hoorde een enorme knal’; buurt schrikt van megacrash waarbij auto in tweeën breekt

Bij een ernstig verkeersongeval op de Hollandweg in Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist vermoedelijk zwaargewond geraakt. De klap was zo hard dat de auto in tweeën scheurde.