Weinig ruimte voor zware criminelen op de extra beveiligde afdeling van de Blue Band Bajes

Binnenkij­ken bij Miranda en adoptie­kind­je Mica: 'Dit huis is een knipoog uit de hemel'

“In Haïti had Mica geen spiegel, daarom hangt die daar boven haar speelhoekje. Het is voor haar bijzonder om zichzelf te zien”, vertelt Miranda Tollenaar (49). Ze woont sinds kort samen met haar geadopteerde dochter in een ‘niet meer zo nederig stulpje’ in Arnhem.