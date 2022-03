Wel of niet van het gas af? Na veel strijd wil Heveadorp nu samen duurzamer worden

Video Symboli­sche steun aan Oekraïne: ‘Make love not war’ in bloemen­hart markeert Airborne­plein in Arnhem

ARNHEM Over hele wereld spreken bloementelers zich uit tegen de oorlog in Oekraïne met een symbolisch bloemenhart op markante plekken in de steden. Zo ook in Arnhem, waar kopers en kwekers van bloemenveiling Plantion een bloemenhart hebben geplaatst bij het Airborneplein ter hoogte van John Frostbrug.

13:06