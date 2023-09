Wending in België: Van Duivenbooden weigert overgang van Vitesse naar Patro Eisden

Vier maanden cel vanwege diefstal­len en bedreigin­gen voor Arnhemmer (34) die bij NEC voetbalde

Een 34-jarige Arnhemmer, die in het verleden uitkwam als profvoetballer voor onder meer NEC en FC Den Bosch, is door de politierechter in Arnhem veroordeeld tot een celstraf van vier maanden vanwege het plegen van meerdere winkeldiefstallen en vernielingen.