Werkstraf voor automobilisten die groep fietsers aanvielen na ‘spuugincident’

Rhodé sprong van dakterras, Renske rende door dikke zwarte rook naar buiten, bewoners nog vol schrik na brand in Arnhemse buurtsuper

Ze lag even op bed na een vroege dienst toen de bovenbuurman haar plots wekte. De rook steeg al op uit de vloer, afkomstig van de Dekamarkt op de begane grond. Via het dakterras achter wist Rhodé Smith (24) met haar vriend en hondje te ontsnappen. Maar de schrik zit er nog goed in.