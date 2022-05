Westervoortse (29) hoeft van OM niet naar de gevangenis voor straatroof en op iemand inrijden met auto

Eerste bezoekers roemen Museum Arnhem: ‘Helemaal te gek’, ‘afwisse­lend’ en ‘dol op Mickeys dikke billen’

ARNHEM - Museum Arnhem is precies één week open. Nadat kunstrecensenten oordeelden - prachtig gebouw, tentoonstellingen propvol, té woke en belerend - is het nu aan bezoekers om zelf hun mening te vormen. En dat doen ze. Zo is Lara (3) ,,gek van de dikke billen van Mickey Mouse.”

