Wethouder steekt trolleyliefhebbers hart onder de riem en onderzoekt of bussen blauw kunnen blijven

Oud-burgemees­ter Scholten springt in de bres voor behoud van blauw van ‘Arnhem Trolley­stad’: ‘Ondenkbaar dat het verdwijnt’

Arnhem is in rep en roep nu het ‘Arnhemse blauw’ verdwijnt van de unieke trolleybussen in de stad. Mogen trolleys zomaar een andere kleur krijgen? Nee, zegt oud-burgemeester van Arnhem Paul Scholten. Hij liet in de jaren negentig van de vorige eeuw bij de verkoop van Vervoerbedrijf Arnhem vastleggen dat de kleur blauw voor de eeuwigheid is.