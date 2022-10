Wie wordt de meest innovatieve student van Nederland en mag naar Silicon Valley in de VS?

Wolf rukt op van Veluwe tot aan de Rijn: ‘Kunnen we schapen nog wel inzetten voor begrazing?’

RENKUM - De wolf rukt vanaf de Veluwe op naar de Rijn. In Renkum werden afgelopen week drie schapen door een wolf gegrepen. Schapenhouders dringen aan op maatregelen. ,,Kunnen we schapen straks nog wel inzetten voor begrazing? De wolf is als een vos in een kippenhok. Hij grijpt alles”, zegt schapenhouder Serge van der Zweep.

11 oktober