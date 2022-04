Wielervereniging Reto houdt voor tweede keer clinic speciaal voor vrouwen

Arnhem verwacht toch geen financiële rampspoed: tekorten vallen vooralsnog reuze mee

ARNHEM - De gemeente Arnhem stevent de komende jaren niet af op financiële rampspoed. Een deel van de gemeenteraad was daar bang voor nadat de gemeente onheilspellende cijfers had gedeeld in een dossier voor nieuwe raadsleden. De werkelijkheid is echter rooskleuriger, schrijft de gemeentesecretaris.

12 april