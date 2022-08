Wielrenner klapt op auto en raakt gewond in Arnhem: ‘Mogelijk zag hij verkeerslicht slechter door laagstaande zon’

Elden vreest voor toekomst histori­sche dijkhuis­jes, gemeente onderzoekt maatschap­pe­lij­ke invulling

ARNHEM - Arnhem bekijkt of het mogelijk is de monumentale dijkwoningen aan de Huissensedijk in Elden een maatschappelijke invulling te geven. Naar verwachting wordt daarover na de zomer meer duidelijk. Onder Eldenaren is onrust ontstaan over de mogelijke verkoop van de huisjes.

1 augustus