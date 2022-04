Wies uit Wolfheze is al een tijdje 101, maar nu pas kon de burgemeester op bezoek komen

Schaap had maar liefst twee feestjes in te halen, want ook op de 101e verjaardag van de inwoonster van Wolfheze moest de Renkumse burgermoeder al verstek laten gaan. Net als het jaar ervoor gooide ook toen het coronavirus roet in het eten.

Nu het weer kan, maakte Schaap van de gelegenheid gebruik om Vaessen-Heijnen persoonlijk te feliciteren. ‘Het was een gezellig bezoek, want mevrouw Vaessen- Heijnen kan nog heel goed vertellen!’, laat de burgemeester weten via haar woordvoerder.

De 101-jarige werd in 1921 geboren in Valkenburg. Sinds 1996 woont ze in de gemeente Renkum. Momenteel heeft Vaessen-Heijnen een kamer in Het Schild in Wolfheze, het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden.