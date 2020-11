Wietkwekerij aangetroffen in pand waar van moord verdachte dode Arnhemse incassobaas lag

Het pand is op last van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gesloten. ,,Afgrijselijk dat dit in onze stad gebeurt”, zegt de burgemeester over de gebeurtenissen waarbij Cees J. is betrokken.



De eigenaar van incassobureau Plan B zou vrijdag verantwoordelijk zijn geweest voor het neerschieten van een 55-jarige kunsthandelaar uit het Gelderse Laren. Die raakte zwaargewond in zijn zwarte Jeep en bezweek ter plaatse, na vergeefse reanimatiepogingen. Eerder die middag vond de politie in Amersfoort ook al een dode man in een auto.

De identiteit van het slachtoffer in Amersfoort is nog onbekend, al is wel duidelijk dat het hier om een 74-jarige man uit Soest gaat. Wat zijn link is met Cees J. is onduidelijk.

Losse eindjes

De Arnhemse verdachte sloeg daarna de hand aan zichzelf. ,,Al vrij snel na de schietpartij was duidelijk dat de sporen richting de verdachte wezen van wie het pand aan de Jansbinnensingel is”, zegt Marcouch. Dat verklaart waarom de politie daar zaterdagochtend vroeg al met een zwaar arrestatieteam binnen viel. Cees J. werd daar toen ook aangetroffen, zwaargewond.

De burgemeester spreekt van ‘gericht geweld’ met een onbeschrijfelijke impact op de omgeving. ,,Dit doet iets met het gevoel van veiligheid van mensen.” Volgens Marcouch zitten politie en openbaar ministerie er bovenop om alle nog losse eindjes van het misdrijf op te helderen.

Drie moorden



Bronnen rond het onderzoek stellen zelfs dat de man mogelijk drie moorden aangekondigd heeft maar onduidelijk is of er een derde slachtoffer is. ,,De recherche kent deze verhalen en doet hier onderzoek naar”, zegt de politie hierover. Die wil verder geen mededelingen doen over de zaak.

Bronnen zeggen ook dat de Arnhemmer ruzie had met de man uit Laren. Beide mannen kenden elkaar al langer. Ze hadden een zakelijk conflict. Waar dat precies om draaide, wordt nu uitgezocht. De Larense man handelde in goederen, van kerstverlichting tot tuinmeubelen. Hij kocht partijen op en verkocht die dan weer door.

De man van het incassobureau, ooit te gast op televisie bij Harry Mens, had het door corona zwaar met zijn incassobedrijf, dat hij een jaar of vier terug oprichtte.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).