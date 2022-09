Wijkbewoner ontmaskert gaatjesboorder: verdachte sloeg mogelijk 100 keer toe in Arnhem en Velp

Opluchting na arrestatie Albanese ‘gaatjes­boor­der’: ‘Maar wat als er een bende achter de inbraken zit?’

ARNHEM - In de wijken Paasberg en Heijenoord is met opluchting gereageerd op de aanhouding van een Albanese man, die mogelijk meer dan 100 inbraken in de regio heeft gepleegd. Een groot deel daarvan vond vond plaats in twee wijken in Arnhem-Noord.

12 april