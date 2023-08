Wildplukken in Arnhem: dit zijn de regels

Diner in drie bedrijven op schouwburg­po­di­um als afscheid Stadsthea­ter Arnhem

Een diner in drie bedrijven. Dat is dinsdag 5 september de allerlaatste activiteit op het podium van Stadstheater Arnhem, dat tijdelijk de deuren sluit voor een ingrijpende renovatie en vernieuwing. De plek waar sinds 1938 de sterren stralen, is dan voor even het domein van de bezoeker.