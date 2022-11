Willy (69) wil zich vrijwillig inzetten voor zijn buurt in Arnhem, maar mag ineens geen les meer geven

Mark Debets van het Sportbedrijf Arnhem benadrukt het belang van dergelijke diploma’s en zo’n keurmerk. ,,We willen in Arnhem een veilig sportklimaat. We weten dat zoiets niet altijd vanzelfsprekend is, zeker binnen de vechtsport niet. Een keurmerk is een objectieve maatstaf, waaraan gestaafd kan worden of er sprake is van zo’n veilige omgeving.”