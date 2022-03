Winnende partijen Arnhem: deze uitslag maakt de weg vrij voor duurzamere en socialere stad

ARNHEM - De duurzame stad krijgt in Arnhem de komende vier jaar de wind mee. Dat denken de politici bij GroenLinks, de Partij voor Dieren, D66 en Volt. Die laatste partij wil als nieuwkomer oliemannetje spelen in de Arnhemse raad, die de afgelopen periode nogal eens overhoop lag.

,,De boodschap van deze uitslag is dat het duurzamer moet en groener”, concludeert Leo de De Groot van de Partij voor de Dieren.

Lees ook Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren boeken winst in Arnhem, Volt en Forum zijn de nieuwkomers

Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks denkt dat oorlog in de Oekraïne en de afhankelijkheid van Russisch gas mensen meer dan ooit doet beseffen dat het roer om moet. ,,Wij zijn al langer bezig met de vraag of we van het gas af kunnen.”



Ze wijst ook op het belang van de strijd tegen armoede en de gelijke verdeling van rijkdommen. ,,Ik hoop dat deze uitslag betekent dat Arnhemmers de komende vier jaar het vertrouwen gunnen om door te gaan om de samenleving socialer, eerlijker en rechtvaardiger te maken. Er komt komende jaren veel op ons af.”

Volt schrikt van armoede

Lijsttrekker van Volt Niels Scholten ziet armoede en kansenongelijkheid ook als een schokkend groot probleem in Arnhem.



,,Ik heb op het stembureau in Immerloo in Arnhem-Zuid gezeten. Daar zie je die armoede in een schrijnend contrast met de betere wijken van Arnhem-Noord. We moeten naar een betere spreiding van welvaart toe in Arnhem. Veel mensen beseffen niet hoe groot die kloof is, dat vraagt om bewustwording.”

Quote We moeten naar een betere spreiding van welvaart toe in Arnhem Niels Scholten, Lijsttrekker Volt

Tijdens de uitslagenavond leefde iedereen met nieuwkomer Volt mee. ,,Ik heb het gevoel gekregen dat we met open armen in de gemeenteraad worden ontvangen”, stelt Scholten.



Hij ziet voor zijn partij een rol mogelijke rol weggelegd om de sfeer te verbeteren in een Arnhemse raad waar partijen in het verleden onnodig vaak met elkaar overhoop lagen, met veel oud zeer tot gevolg.



Dat laatste leidde ertoe dat D66 het vertrouwen verloor als coalitiepartner. Scholten heeft het allemaal gevolgd. ,,Mogelijk kunnen we een rol spelen als lijm en als Haarlemmer Olie”, doelend op een ouderwets huismiddel tegen alle kwalen.

Volledig scherm Niels Scholten wandelt door park Sonsbeek in Arnhem. © Eigen foto