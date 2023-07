Winstwaarschuwing Cocu bij Vitesse: transferzomer ligt ‘zeer gecompliceerd’

Vrouw en haar vriend sliepen bij Duivenaar in bed en beschuldi­gen hem van verkrach­ting: ‘Niks van waar, ik sliep steeds’

Er is niets van waar: hij is niet met zijn tong of vingers in haar vagina geweest. Hij sliep en werd pas wakker van het schreeuwen van haar vriend. Dat zegt een 30-jarige Duivenaar over de aantijgingen van een vriendin en haar vriend.