Woekerende gele maskerbloem bedreiging voor wijfjesvarens en orchideeën in beekdal Rozendaal

Column Onderlangs Liever lui dan moe werkt dan eindelijk eens in ons voordeel. Het zou een bruikbare methode zijn

We zaten op het Jansplein en dronken koffie. Buiten was het kil. Om mij wat op te vrolijken zei ze: ,,Als de herfst je somber stemt, weet dan dat het dorre blad dat daar buiten dwarrelt uiteindelijk in een vochtig hoekje zal wegrotten.”

20 november