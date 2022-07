Wol van de schaapskudde, hout uit Laag-Soeren: het gemeentehuis van Rheden wordt zo lokaal als wat

Het gloednieuwe raadhuis van Rheden ademt straks de regio. Het gebouw, een ontwerp van architectuurstudio DP6 in Delft, zal ook nog eens naadloos aansluiten op het landschap. Tussen IJssel en Veluwezoom, aan de Hoofdstraat in De Steeg, begint in januari 2023 de bouw van het nieuwe gemeentehuis.



Naar verwachting is de oplevering in het eerste kwartaal van 2024. ,,Het wordt super”, denkt wethouder Dorus Klomberg. ,,Echt een gemeentehuis met een verbinding naar de omgeving. Heel mooi.”