Wolvenroedels breiden uit en bijten meer schapen dood: ook grotere dieren gepakt

Tussen augustus en eind oktober zijn in Nederland minimaal achttien verschillende wolven waargenomen. Negen dieren wonen in Nederland of zijn nakomelingen van een gevestigd wolvenpaar. De andere negen dieren waren zwerfwolven. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij het Wolvenmeldpunt.

In het najaar zijn volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken regelt, maar liefst 1070 meldingen van wolven of wolvensporen gedaan.

BIJ12 kreeg 137 meldingen van wolvenschade aan schapen, geiten of ander vee. In 101 gevallen staat al vast dat een wolf de dieren heeft aangevallen of gedood. Opvallend is volgens wolvendeskundigen dat er meer schapen en ook vaker grotere dieren zoals pony’s en veulens zijn aangevallen.

Roedels vallen ook schapen aan

Dit gebeurt ook meer door wolven die al gevestigd zijn in Nederland en leven in roedels. Tot nu toe lieten deze roedels schapen veelal met rust omdat er voldoende wild te vinden was. Een roedel op de Noord-Veluwe wordt in verband gebracht met maar liefst vier aanvallen op schapen.

De deskundigen denken dat de wolven in Nederland meer voedsel moeten zoeken, omdat de roedels zich uitbreiden. Veehouders kunnen subsidie krijgen voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Op dit moment gebeurt dat alleen in gebieden waar de wolf bewezen actief is. Al langere tijd pleiten deskundigen voor een verruiming van die subsidie.

Goudjakhals of wolf?

Van drie schapen in het Friese Ferwert is inmiddels duidelijk dat ze niet door een wolf maar door een goudjakhals zijn gedood. Dat bleek na onderzoek op DNA-materiaal. In februari was in Friesland ook al eens een goudjakhals gezien. Of hetzelfde dier nu schapen heeft gedood kan niet vastgesteld worden.

In 2020 doodde een goudjakhals schapen in de Ooijpolder bij Nijmegen, maar de dieren zijn heel schuw en zijn verder alleen enkele keren op de Veluwe gezien. Er bestaat nog geen schaderegeling voor goudjakhalzen. De provincie Friesland betaalt een vergoeding alsof een wolf had aangevallen.

Minimaal vier paren

Hoeveel wolven zich precies in Nederland hebben gevestigd is niet duidelijk. Er zijn minimaal vier paren, die al vaker welpen hebben gekregen. Een deel van de oudere welpen heeft vermoedelijk al een eigen territorium gevonden. Op de Hoge Veluwe woont een wolvenpaar dat volgens de parkdirectie vijf welpen heeft gekregen. Minstens één van die welpen is niet meer bang voor mensen en kan daardoor gevaarlijk zijn. De provincie Gelderland studeert op maatregelen om het dier te laten schrikken en te verjagen, nadat een eerste plan daartoe door de rechter is verworpen.

Twee wolven hebben grote afstanden afgelegd, zo blijkt uit DNA-testen die op wolvenmateriaal zijn gedaan. Eén wolf zat een poos in de Noordoostpolder, maar dook ineens op in Zuid-Limburg. Daarna is het dier gevonden in Zuid-Wallonië in België. Een andere wolf die een poos door Drenthe zwierf en daar voor veel onrust onder veehouders zorgde, is het meest recent waargenomen bij de grens met Luxemburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.