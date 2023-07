Woning in centrum van Arnhem onbewoonbaar na brand

ZONDAG AFGELAST Rotterdam, Den Haag en Almere kijken de kunst af bij Het Grote Kinder­feest in Arnhem

Het Grote Kinderfeest van Vier IED! in Park Immerloo valt niet alleen in eigen stad in de smaak. Ook daarbuiten weten ze de weg naar Arnhem-Zuid te vinden. Er is zoveel enthousiasme dat de organisatie een rem moet zetten op bezoek van niet-Arnhemmers. En het festival trekt de aandacht in de Randstad.