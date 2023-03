Woningen op een groenstrook achter de school? Nee, zeggen omwonenden: ‘Alles wordt maar volgepropt’

Met zijn ‘gedichten zonder woorden’ lost dominee Frans belofte in voor zoon met dyslexie: ‘Nog geen dichter tegengeko­men die zo werkt’

Frans Ort is een man van het woord. Hij is dominee (in Dieren en Rozendaal), dichter en taalliefhebber. Het kan dus verbazing wekken dat hij nu naar buiten treedt met een bundel ‘gedichten zonder woorden’. Gedichten die bestaan uit louter foto’s, op een systematische wijze gerangschikt.