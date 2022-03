Woningnood, het milieu en betere zorg? Stemmen dan: ‘Anders mag ik de komende vier jaar niet zeiken’

Wel of niet naar de stembus gaan, was niet aan de orde voor Arnhemmer Mikael Lodewijk (36), die woensdagochtend naar de oudste trolleybus van Arnhem kwam om zijn ‘democratische recht’ te laten gelden. ,,De belangrijkste thema’s zijn voor mij de woningnood en de jeugdzorg.”



Lodewijk zou namelijk wel graag groter willen wonen. ,,Er is geen huis te krijgen. Koopwoningen sowieso niet. En in de huur is ook bijna niks te krijgen als je groter wilt wonen, zeker niet als je single bent.”



De trolleybus uit 1949 stond op verschillende plaatsen in Arnhem. Jurgen van Enter meldde zich rond 13.00 uur bij de ‘halte’ winkelcentrum de Drieslag in Malburgen. Daar was het absoluut niet druk, maar Van Enter maakte een bewuste keuze voor deze bijzondere plek. Een traditie. Vorig jaar koos hij ervoor een vakje rood te kleuren in de Koepelgevangenis.