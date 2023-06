Woonwagenbewoners overvallen en bedreigd met kapmessen in Arnhem

Oudere flatbewo­ners angstig na explosie in winkelcen­trum: ‘Het is tien jaar geleden dat onze flat ontplofte’

Explosies en verdachte pakketjes. De schrik zit er goed in bij oudere bewoners van de flat tegenover winkelcentrum Elderhof. En niet voor niets. ,,De explosie in onze flat is deze zomer precies tien jaar geleden. Daar denk je toch aan.”