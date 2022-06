Workshops, overleggen en nieuwe conciërge om ‘straatcultuur’ OBC Huissen aan te pakken

Waarom zijn al die gemeentebe­stu­ren zo mannelijk? ‘Vrouwen steken hun vinger niet op’

Weer is het Arnhem niet gelukt meer vrouwen te verleiden om wethouder te worden. Het nieuwe gemeentebestuur is overwegend blank en man. Net als dat van Rheden. In Westervoort bestaat het college zelfs volledig uit mannen. Hoe komt het dat er zo weinig vrouwelijke wethouders zijn? Steken vrouwen hun vinger minder snel op?

11 juni