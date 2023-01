'Ze bleef roepen: Mijn hond, mijn hond!': Marcel redt buurvrouw én huisdier, maar vindt zichzelf geen held

Arnhemse hamburger bijna de beste op bekende horeca­beurs, zelfde geldt voor Achter­hoeks broodje

Bas Diks van Diks Authentiek Culinair in het Achterhoekse Harreveld is tweede geworden met zijn broodje tijdens een wedstrijd op de horecabeurs Horecava. Berry Wagenaars van Iveau Burgers & Wijnbar in Arnhem werd tweede met zijn Meat the Shrimp tijdens de strijd om de titel Beste Hamburger.

