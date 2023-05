Ze ging naar het ziekenhuis met een klapvoet, maar dat bleek ALS: 'Iedere dag heb ik minder kracht’

Zieke An­ne-Ma­rie hoopt op een wonder in omstreden gebeds­dienst: ‘Ik probeer alles’

‘God geneest in Arnhem.’ De stad hangt vol met affiches over het wonder dat de evangelische gemeente De Deur belooft. Gebeuren er ook wonderen tijdens gebedsdiensten in een tent in park Sonsbeek? ,,Ik voelde niets.”