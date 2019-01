Zeldzame geboorte op komst in Burgers’ Zoo: zeekoe krijgt kalfje

Biologen en dierverzorgers van Burgers’ Zoo gaan ervan uit dat het Caribische zeekoevrouwtje drachtig is. Alle tekenen wijzen erop. Vrouwtjes zijn normaal met ongeveer vijf jaar geslachtsrijp, mannetjes pas met negen jaar. De Arnhemse zeekoevrouw is er dus vroeg bij. Paringen en geboortes vinden het hele jaar door plaats, maar in de zomermaanden is er wel een geboortepiek.

Zeldzaam



Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. In Arnhem werden voor het laatst in 1993 en 1995 zeekoeien geboren. Ook in de rest van Europa zijn zeekoeiengeboortes zeldzaam. In Europese dierentuinen leven in totaal slechts 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes.



Van de Caribische zeekoe worden in het wild twee ondersoorten onderscheiden. De ene soort leeft in de wateren rond de Antillen en de andere in de buurt van Florida. Vanwege de lange draagtijd en het feit dat een jong ongeveer 2,5 jaar bij de moeder blijft, krijgen Caribische zeekoeien in het wild niet vaak jongen en groeit de populatie niet zo snel.