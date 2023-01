Zelf een duurzaam designer-item maken? Dat kan met Sjaak Hullekes in Museum Arnhem. ‘Het moet anders’

Met VideoARNHEM - Museum Arnhem en het Arnhemse modemerk Hul le Kes werken opnieuw samen. In de tentoonstelling ‘Tenminste Houdbaar Tot’ wordt onze relatie met textiel de maat genomen. Na olie en voedsel is textiel de meest vervuilende industrie. „Het kan wel een beetje minder.”

Dat besef leeft bij modehuis Hul le Kes al veel langer. Als sociaal en circulair modemerk pleit het voor een inclusiever modesysteem; een systeem waarbij financiële waarden dienend zijn aan sociale, culturele en morele waarden. Het label, opgericht door Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer, laat zien dat producten die niet passen binnen de maatstaven van de maatschappij wel degelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Speciaal voor de tentoonstelling ontwierp de studio een (gebruikt) uniseks T-shirt dat geverfd is met natuurlijke materialen (uit onder meer de tuin van Museum Arnhem en het Nederlands Openluchtmuseum). Het shirt wordt verkocht in de museumwinkel, maar nóg leuker is dat publiek zelf zo’n refurbished icoon kan maken. Onder leiding van de ontwerper zelf, die zaterdag 14 januari in het museum een Dyeing Event verzorgt.

Meedoen aan verfsessie

Een verfsessie dus, waarbij bezoekers een workshop volgen en daarna zelf een wit shirt bewerken met natuurlijke kleurpigmenten. Witte - tweedehands - shirts zijn in de museumwinkel te koop en bieden automatisch toegang tot het evenement en tot de tentoonstellingen die in het museum te zien zijn.

Tenminste Houdbaar Tot is de openingstentoonstelling van Museum Arnhem die nog tot eind deze maand te zien is. Dat het thema klimaatverandering als prelude werd aangegrepen om publiek weer naar het museum te lokken is logisch, vindt tentoonstellingssamensteller en conservator hedendaagse kunst Manon Braat. „Omdat ons museum in Arnhem - door groen omgeven - staat, maar vooral omdat in de 25.000 objecten die we bezitten natuur op duizenden manieren wordt verbeeld.”

Nu verduurzaming zo’n item is, wil het museum de natuur en vooral de manier waarop daar door kunstenaars naar gekeken is op deze plek tonen. „In zes zalen zien bezoekers landschappen, stillevens, portretten van dieren, conceptueel werk en zelfs sieraden waarin relaties tussen mensen en natuur in de afgelopen 400 jaar centraal staat. De blik op natuur varieert van het sappige beeld van hoe kunstenaars Holland zagen - bijvoorbeeld in hun weergave van de Wodanseiken in Wolfheze - tot de droevige actualiteit van nu, waarin je ziet dat diezelfde majestueuze eiken (die nog wel 500 jaar zouden kunnen leven) door stikstof versneld afsterven.”

Relatie mens en textiel

De tentoonstelling trekt het item duurzaamheid naar onze persoonlijke footprint, ook door de relatie tussen mens en textiel aan te halen. „Daarin laten we zien dat het niet alleen ver-van-m’n-bed is, maar wat je zelf kunt doen om druk op natuur te beperken.”

Alleen al in Nederland worden elk jaar tientallen miljoenen kilo’s textiel weggegooid. „De waarde van de grondstoffen die nodig zijn geweest textiel te maken, de arbeid die daarmee gepaard gaat en ook de transportkosten die ermee gemoeid zijn worden massaal ondergewaardeerd”, vindt ontwerper Sjaak Hullekes.

„Wij hebben besloten dat het anders moet, dat het te gortig en ook gênant is om voor een ontwerp 500 meter stof te laten maken waardoor de stapel weggegooid textiel nóg hoger wordt. We praten veel over duurzaamheid maar tussen praten en doen zit wel wat ruimte. Ik heb besloten helemaal niets meer te laten produceren voor mijn ontwerpen en alleen nog maar met bestaande materialen te werken.”

Antiek linnen

In de Hul le Kes Recovery Studio wordt daarom met antiek linnen, oud katoen en gebruikte Leidse wollen dekens gewerkt die bij Switch en kledinginzamelaar Sympany worden opgehaald.

„En dus ook witte T-shirts die zijn weggegooid. Soms heb je geen idee waarom items zijn weggedaan. Is het een weeffoutje waarop een enorme partij wordt afgekeurd? Of dat piepkleine vlekje? Textiel wordt zo achteloos gekocht en weer weggedaan. Veel te makkelijk, dat is een realilty-check waard vinden we.”

De zoektocht naar geschikte materialen, de schatten voor een tweede leven, is een opgave voor studio Hul le Kes. „In sourcing gaat meer tijd zitten dan bestellen op maat. Maar het is leuker, je wordt creatiever en het resultaat is beter. Tweedehands kleding wordt slecht doorverkocht, maar dat geldt niet voor stukken die bewerkt of in dit geval geverfd zijn. Daarvoor is de belangstelling groot, heel groot.”

Geel van uienschillen

Voor het verfbad waarmee in de recovery studio witte shirts tot unieke designerscollectorsitems uitgroeien gebruikt Hullekes natuurlijke materialen. Uit de natuur, tuinen en het afval van restaurants. „Het mooie bruin maken we uit kastanjes van de tuin van Museum Arnhem, het geel komt van uienschillen uit Zeeland, blauwtinten uit boomschors en het roze uit de wortels van meekrap uit het Openluchtmuseum.”

Meedoen met Hul le Kes Dyeing Event kan op zaterdag 14 januari. Witte shirts worden in de museumwinkel verkocht en bieden gratis toegang tot de workshop én de tentoonstelling. Er worden ook - in kleine oplage - geverfde shirts verkocht.

