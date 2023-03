Zes assistentes doen aangifte tegen dansleraar die hen na de lessen betastte: ‘Ik schaam me’

update Nazikunst in Museum Arnhem: ‘Deze zwarte bladzijde in de geschiede­nis verdient juist aandacht’

Schilderijen en beelden die Adolf Hitler gebruikte om mensen tot de nazi-ideologie te verlokken en af te leiden van de gruweldaden. Later dit jaar zijn ze te zien in Museum Arnhem. Het doel: het gevaar laten zien van propaganda in de kunst.