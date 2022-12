Zes gewonden (van wie één ernstig) bij brand in flat in Arnhem; getuige hoorde ‘wat gestommel’

UPDATE MET VIDEOBij een brand in een flat aan de Millweg in Arnhem zijn vannacht volgens de brandweer zes personen gewond geraakt. Eén van hen is ernstig gewond. 32 bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Het incident in het gebouw met enkele tientallen appartementen, verdeeld over vijf verdiepingen, vlak achter het winkelcentrum aan de Kroonse Wal in de Arnhemse wijk De Laar-West. De brand werd rond 03.30 uur gemeld.

Naaste buren vertelden dat ze een knal hoorden waarna brand uitbrak in een appartement op de derde verdieping, waar een alleenstaande vrouw woont.



De buren vingen haar op en belden de hulpdiensten. De bewoonster raakte gewond en is volgens de brandweer met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten rukken massaal uit: GRIP 1

De brandweer rukte groot uit met zes blusvoertuigen en twee ladderwagens. Het vuur was zeer snel onder controle, vertellen getuigen. Desondanks brandde de flat waar het vuur begon, helemaal uit. Het vuur was zo intens dat zelfs de lampen op de galerij zijn gesmolten, aldus een woordvoerder van de brandweer. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Volledig scherm De brandweer aan het werk bij de brand in een flat aan de Millweg in Arnhem. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

Ook tien ambulances en tien politiewagens uit de wijde regio kwamen ter plaatse voor hulpverlening. Ook de naaste bewoners, een oudere man en een kleinzoon, werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Evacuatie

Alle bewoners van de flat zijn geëvacueerd. Het gaat om tientallen mensen. 32 bewoners zijn met een bus van Connexxion naar sporthal De Laar gebracht. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en bracht ook een bezoek aan de sporthal.

De bewoners, veelal senioren, kunnen volgens de brandweer voorlopig niet terug vanwege schade aan hun huizen door onder meer rook. De brandweer verricht metingen bij het complex.

Gestommel

Arie Slijkhuis, bewoner van de flat, hoorde vannacht ‘wat gestommel’, maar sloeg daar in eerste instantie niet op aan. ,,Ik dacht dat ze aan het verhuizen waren.”

Uiteindelijk werd hij door een medebewoner geattendeerd op de brand en verliet hij het pand. Terwijl hij vannacht buiten staat te wachten, maakt hij zich grote zorgen om zijn veertigjarige-papegaai (‘Pico’) die nog in de flat is. ,,Ik weet niet hoe erg de schade binnen is, of er veel rook is. Hopelijk leeft hij nog.”

