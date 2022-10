Zeven jaar geëist voor ronselen en uitbuiten zes vrouwen uit Oost-Europa

Engelenac­tie van anonieme weldoener: ‘daklozen­moe­der’ Tonnie mag in haar flat blijven

Tonnie van den Herik, de 77-jarige ‘moeder van de daklozen’, mag in haar flat in Arnhem blijven wonen. Een weldoener die onbekend wil blijven, heeft de woning van de hypotheekbank van haar vorig jaar overleden levenspartner Shanta gekocht en Tonnie een huurcontract aangeboden. Dat heeft ze deze week ondertekend in het bijzijn van haar nieuwe huisbaas, zijn makelaar en de verslaggever van De Gelderlander.

