Ziekenhuizen zijn klaar voor griep: extra bedden en personeel

Extra personeel en bedden

Het Arnhemse ziekenhuis gaat om herhaling te voorkomen extra personeel en bedden inzetten voor het komende griepseizoen. Er zijn zeker twintig extra arbeidsplaatsen mee gemoeid. Tijdens de griepperiode gaat een speciaal team per dag beoordelen wat de situatie is in het ziekenhuis en wat de komende dagen verwacht wordt aan patiënten. ,,Als de stroom acute patiënten groter is dan normaal, gaan we onze extra capaciteit en personeel inzetten. In het uiterste geval kan dit ook leiden tot een tijdelijke opnamestop of het uitstellen van planbare operaties’’, zegt een woordvoerder.