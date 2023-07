Zij voelen zich géén man en ook géén vrouw: 'Ik ben bezorgd over geweld tegen transpersonen en non-binaire mensen’

Politie houdt verkeers­con­tro­le in Arnhem en stuit op wietkweke­rij met 608 planten

Tijdens een verkeerscontrole in en rond de Arnhemse wijk Presikhaaf is donderdag een wietkwekerij ontdekt met 608 planten. Dat heeft de politie vrijdagmiddag bekend gemaakt. De planten stonden in een pand aan de Leemansweg. Er is nog niemand aangehouden.