Zijn benen en voeten staken uit de container: de klikoduiker

Man (35) op snorfiets zwaarge­wond na trap: beloning van 1000 euro voor gouden tip

ARNHEM/ BOXMEER - Op de Andrej Sacharovbrug in Arnhem is zondagmiddag een 35-jarige man uit Boxmeer van zijn snorfiets getrapt. De man liep daarbij meerdere verwondingen op, waaronder een verbrijzelde knie, en zou nu 24 uur per dag zorg nodig hebben. ,,Hij ligt thuis op een medisch bed en kan niet slapen van de pijn. Ons leven staat op zijn kop”, zegt Shagol Roos, vrouw van het slachtoffer.

18 mei