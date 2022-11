Zo vond politie vermiste Melisa (11) na 31 krankzinnige uren • Tranen en knuffels bij bakker: ‘Voelt als rouw’

ALBERT P. VEROORDEELD VOOR DODLEIJK ONGEVAL WAARBIJ SUZANNE (17) OMKWAM | Het gerechtshof in Arnhem heeft de 59-jarige Albert P. veroordeeld tot 240 uur werkstraf en 18 maanden rijontzegging, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de straf voor het veroorzaken van een ongeval waarbij Suzanne Janssen (17) uit Beusichem om het leven kwam.

VOLOP TRANEN EN KNUFFELS BIJ LAATSTE DAGEN VAN DE BAKKER | Ineens was daar die onheilstijding: zes bakkerswinkels in de regio per direct dicht. Gevolg van torenhoge energierekeningen. Wat doet dat met medewerkers en vaste klanten? ,,Het voelt als rouw. Ineens is het allemaal voorbij.”

GERARD SANDERINK GESCHORST ALS BESTUURDER CENTRIC | Gerard Sanderink heeft niets meer te vertellen bij zijn ict-bedrijf Centric. De ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ontnam hem vanavond de zeggenschap als aandeelhouder en ontsloeg hem als bestuurder.

ACTIVISTEN ‘MEISJE MET DE PAREL’ VECHTEN CELSTRAF AAN | De Belgische klimaatactivist die morgen terecht moet staan voor het besmeuren van het beroemde schilderij Het meisje met de parel, wil dat zijn zaak wordt uitgesteld. Eerst moet de Hoge Raad enkele vragen over onder meer het recht op demonstreren beantwoorden. De andere twee al veroordeelde verdachten gaan in beroep tegen de celstraf die ze direct moeten uitzitten.

BRANDBOM TEGEN WONING IN 'S HEERENBERG GEGOOID | Een woning aan de Schoolstraat in ’s-Heerenberg is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door een uitslaande brand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN VAN DER WAL | Nog voordat het debat over het stikstofrapport van Johan Remkes van start gaat, kondigt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas al een motie van wantrouwen aan tegen minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Van der Plas wilde daar ook meteen vandaag al over stemmen, maar dat ziet een meerderheid in de Kamer niet zitten.

MOEDER OPGELUCHT DAT ONTVOERDE MELISA (11) IS GEVONDEN | ,Deze vlucht moeten we hebben”, zegt Jorica tegen één van de vier personen die bij haar in de woonkamer zitten. Na twee krankzinnige dagen kreeg de moeder uit Soest woensdagnacht te horen dat haar ontvoerde dochter van 11 is gevonden in Bulgarije. Maar meer informatie heeft ze negen uur na het goede nieuws nog altijd niet. ,,En dus boek ik nu zo snel mogelijk een ticket die kant op. Ik wil naar mijn kind.”

OEPS FOUTJE: KUNSTWERK AANGEZIEN VOOR PUIN EN GESLOOPT | Het kunstwerk ‘De Volharding’ dat in Varsseveld stond is vernietigd. Het ging om een betonnen werk van de hand van Wijnand Schoemaker uit Zelhem. Op het ronde tableau staan verschillende arbeiders.

Volledig scherm De Volharding, het kunstwerk van Wijnand Schoemaker werd per ongeluk vernietigd © DG

POLITIEACHTERVOLGING EINDIGT IN DODELIJKE CRASH | Drie mensen zijn gisteravond omgekomen bij een aanrijding op de N50, ten noorden van Kampen. Aan het heftige ongeluk ging een politieachtervolging vooraf. Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur net voorbij de Eilandbrug. Twee auto’s hebben elkaar frontaal geraakt. Een van de twee voertuigen is daarbij in brand gevlogen en volledig uitgebrand.

EEN CHRISTELIJKE ZORGVERZEKERING: ZONDER EUTHANASIE EN ABORTUS | Orthodox-protestantse Nederlanders krijgen de mogelijkheid om bij een nieuwe zorgverzekeraar een polis af te sluiten, die bij hun strikte levensovertuiging past. Care4Life sluit zaken als abortus, IVF en euthanasie uit.

VROUW (78) KOMT OM HET LEVEN NA WORSTELING MET PATIËNTE (81) | Een 78-jarige patiënte uit Vught is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op de verpleegafdeling geriatrie. Dat gebeurde bij een worsteling met een 81-jarige patiënte. Zij is aangehouden in het ziekenhuis.

MAUD GEEFT UPDATE OVER RELATIE MET BOER EVERT | Hoe gaat het met boer Evert en Maud, nadat ze de liefde vonden in Boer zoekt vrouw? Op die vraag krijgen fans van de boerendatingshow antwoord, nu Yvon Jaspers de twee op bezoek heeft gehad op haar boerderij. ‘Het is soms wel veel gedoe’

BRANDWEER RUKT HONDERDEN KEREN PER JAAR UIT VOOR DIEREN IN NOOD | Voor de tweede keer moest de brandweer afgelopen week in actie komen om kat Sam uit een boom in Bennekom te redden. De brandweer rukt in onze regio ieder jaar honderden keren uit voor dieren die in de problemen raken.

BESTUURDER ONTWIJKT ‘BEEST’ EN BOTST OP TEGENLIGGER IN DRUTEN | De bestuurder van een Skoda is donderdagochtend rond kwart voor vijf op de Maas en Waalweg bij Druten tegen een tegenligger gebotst. Dat gebeurde nadat de automobilist naar eigen zeggen moest uitwijken voor een dier dat de weg overstak. Daardoor kwam hij met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht.

NIJMEEGSE RAAD WIL STOP OP VLEES- EN VLIEGRECLAME | Een poster over een spotgoedkoop vliegtripje naar Barcelona, een reclame voor een toffe nieuwe sportwagen of een aanplakbiljet met een aanbieding voor een pond speklappen: dit soort reclames zijn in de toekomst waarschijnlijk niet meer te zien in het straatbeeld van Nijmegen.

MAN (33) HAD ZESHONDERD KILO VUURWERK IN BUSJE | Een 33-jarige man uit Oudenbosch is woensdag aangehouden met zo’n zeshonderd kilo zwaar en illegaal vuurwerk in zijn busje. Dat gebeurde volgens de politie in Ede.

RECHTSZAAK PETER R. DE VRIES MOET OPNIEUW | De rechtszaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries moet opnieuw worden gevoerd. Omdat één van de rechters is geëmigreerd, en dus vervangen moet worden, is de samenstelling van de rechtbank veranderd en dat is niet zomaar toegestaan.

BARCELONA-ICOON KONDIGT PLOTS AFSCHEID AAN | Gérard Piqué heeft zijn afscheid aangekondigd. De 35-jarige Spaanse verdediger maakt zaterdag nog onderdeel uit van de selectie van FC Barcelona voor het duel met Alméria en stopt vervolgens per direct met voetballen. Dat maakte de 102-voudig international zelf bekend.