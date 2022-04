Zoektocht naar banen voor Oekraïners in Arnhem en omgeving: ‘We waken voor spijtwerkgevers’

Wonen met zorg om de hoek in nieuw Pleynkwar­tier, maar eerst moet verkeers­pro­bleem worden opgelost

Pleyade gaat in het Pleynkwartier 122 woningen bouwen, waarvan zo’n 30 procent in de categorie sociale huur. Het stadsbestuur heeft groen licht gegeven voor de buurt aan de Slochterenweg, gelegen in de Zuid-Arnhemse wijk Vredenburg.

30 maart